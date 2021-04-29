Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı! “Bu gurur hepimizin”

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ödeme yapıldığı yönündeki söylemlere ilişkin açıklamada bulundu.



"İSTANBUL HAVALİMANI'NA 2020 YILINDA HİÇBİR GARANTİ ÖDEMESİ YAPILMAMIŞTIR"



DHMİ' nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU: BU GURUR HEPİMİZİN



Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın pandemi dönemindeki performansına dikkat çekerek, "'Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek.'' şeklindeki asılsız söylemlere inat @igairport 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin" değerlendirmesinde bulundu.

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