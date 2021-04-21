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İngiliz medya kuruluşu The Independent yazdı: "Heathrow'un Avrupa tacını" İstanbul Havalimanı alacak

merkezli gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti 'un Tacını 'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalede, 'Heathrow'un Avrupa tacını' 'na kaptırabileceği belirtildi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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İngiliz medya kuruluşu The Independent yazdı: Heathrow'un Avrupa tacını İstanbul Havalimanı alacak

İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "Uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 pandemisi sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da bu makalede yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anker, The Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu. Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."

İstanbul Havalimanı Avrupanın zirvesinde İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
İstanbul Havalimanı Avrupada birinci İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA BİRİNCİ
THY ve İstanbul Havalimanı yine lider THY VE İSTANBUL HAVALİMANI YİNE LİDER

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