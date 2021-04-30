30 Nisan 2021, Cuma
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!

Son dakika haberleri... , 63 bin 064 uçuşla 2021 yılının ilk 4 ayında 'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 2021 yılının (ocak-nisan) ilk dört ayı uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nda 63 bin 064 uçak seferi gerçekleştirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!

Bu seferlerle 2021 yılının ilk dört ayında 'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak kayıtlara geçen 'nı, 53 bin 921 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

Listenin 3. sırasında 52 bin 532 seferle Amsterdam Schiphol, 4. sırasında 52 bin 464 seferle , 5. sırasında ise 42 bin 543 seferle Madrid Barajas havalimanları yer aldı.

İGA'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz. Ocak-nisan aralığında @eurocontrol verilerine göre, diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin."

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