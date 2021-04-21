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Bakan Hulusi Akar'dan CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit sözlerine sert tepki

Milli Savunma Bakanı , CHP Grup Başkanvekili 'ın ile ilgili sözleri doğrultusunda 'a yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Akar "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda görevinin başındadır" mesajını verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Bakan Hulusi Akar'dan CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit sözlerine sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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