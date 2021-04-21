Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Engin Altay'a sert tepki: Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?

Bu kadar vicdansız bu kadar vahşi bir yaklaşımın hala Türkiye'de bu kadar diri olması herkesin çok dikkatli bir şekilde görmesi gerekiyor. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın bu yaklaşımı tasvip etmediğini biliyoruz. Bu tüm millet tarafından lanetlenen bir durumdur.