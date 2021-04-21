Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Engin Altay'a sert tepki: Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullanan CHP'li Engin Altay'a sert tepki gösterdi. Çelik, "Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?" dedi. Çelik, "Tehlike diridir! Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi. CHP'li Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan idam tehdidine AK Parti'den sert tepkiler peş peşe geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında CHP'li Engin Altay'a sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi? Tehlike diridir! Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek." dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"Ben bu 1960 ihtilalinden sonra rahmetli şehit Başbakanımız Menderes'in idam edilmesi bakanların idam edilmesi bu tabi bir katliam. Daha tehlikeli olan şey ise Türkiye'de bir katliam siyaseti olmasıdır. Siyaset kurumu içerisinde yer alıp bunlara destek vermek.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ''Menderes'in sonu' diye tehdit de bulunmak. Hepimizin lanetlediği bir yaklaşımdır. Bir katliam siyasetini hala savunmak vicdanla akılla veya ahlakla izah edilemeyecek bir durumdur.
Bu kadar zaman geçmiş bu kadar acı yaşamış. Susması gerekenler ilk fırsat bulduklarında hemen 'Menderes'in sonu' diye tehdit ediyorlar. Biz 2002 yılında ilk iktidara geldiğimizde CHP Sözcüsü çıkıp 'Eğer böyle devam ederseniz bu Meclis'i biz bile açık tutamayız.' demişti. O zamanlardan beri biz bu tehditleri duyuyoruz.
CHP'deki arkadaşlardan bazılarının uzun demokrasi nutuklarını dinliyoruz. Ne zamana kadar bu devam ediyor. Amiraller bildirisine geldiğimizde onların bütün demokrasi nutukları darmadağın oldu. Bütün söylemleri yerin dibine girdi. En son bu katliam siyasetine kim kalkıştı? 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü yapmaya kalktı.
Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi? Yani ortada bir katliam var ve sen hala bu katliam siyasetini sürdürmeye kalkacaksın. Bir kere daha gördük ki Türkiye'nin demokrasisine yönelik bu katliam siyaseti diridir. Milli iradeye hala birileri katliamı layık görüyor. Mücadelemizi diri tutmamız lazım.
Bu kadar vicdansız bu kadar vahşi bir yaklaşımın hala Türkiye'de bu kadar diri olması herkesin çok dikkatli bir şekilde görmesi gerekiyor. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın bu yaklaşımı tasvip etmediğini biliyoruz. Bu tüm millet tarafından lanetlenen bir durumdur.
Emekli amiraller bildirisin arkasına hemen bu ekleniyor. Bu tehditler ayrıca tebessüm ederek kullanılıyor. Tehlike diridir ve demokrasimiz ile ilgili tehdit devam etmektedir. AK Parti'nin varlık sebebi bu katliam siyasetiyle mücadele etmektir. Bu mücadelemiz aynen devam edecektir."
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