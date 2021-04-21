CHP'li Engin Altay’ın Başkan Erdoğan'a alçak tehdidi! RTÜK’ten KRT TV’ye inceleme
RTÜK, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın “Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" şeklindeki sözleri nedeniyle KRT Televizyonu hakkında inceletme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" şeklindeki sözleri nedeniyle KRT Televizyonu hakkında inceletme başlattığı öğrenildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından açıklamada; "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın katıldığı yayına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KRT Televizyonu'nda şunları söylemişti:
"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti.
Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."
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