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CHP'li Engin Altay’ın Başkan Erdoğan'a alçak tehdidi! RTÜK’ten KRT TV’ye inceleme

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili ’ın “Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında inceletme başlattı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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CHP'li Engin Altay’ın Başkan Erdoğan'a alçak tehdidi! RTÜK’ten KRT TV’ye inceleme

'nun; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili 'ın "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında inceletme başlattığı öğrenildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından açıklamada; "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı da; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın katıldığı yayına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KRT Televizyonu'nda şunları söylemişti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti.

Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."

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