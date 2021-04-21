CHP'li Engin Altay’ın Başkan Erdoğan'a alçak tehdidi! RTÜK’ten KRT TV’ye inceleme

Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."

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