CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit dolu sözler: "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez"
Türkiye genelinde 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepkiler sürerken CHP'nin gerçek kimliği olan darbe zihniyetini gözler önüne seren bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Başkan Erdoğan'ı eleştiren Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi.
Türkiye son dönemde emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin ardından tartışmalar sürerken CHP'den tepki çekecek bir açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir canlı yayında CHP'nin gerçek kimliği olan darbe zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Eski Başbakanlarda Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinde dine karşı uyguladığı politikaları değiştirerek demokratik adımlar atmasını taviz olarak yorumlayan Altay'ın sözleri son derece tepki çekti.
Altay'ın canlı yayında kullandığı ifadeler şöyle:
"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin."
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