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Son dakika: CHP’li Engin Altay’a suç duyurusu

Son dakika haberine göre… Başkan ’a yönelik tehditte bulunan hakkında başsavcılığa tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: CHP’li Engin Altay’a suç duyurusu

Son dakika haberine göre… Başkan 'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili hakkında, bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, 'tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"

CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan 'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı'nda CHP'li Engiln Altay cevap verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık." dedi.

Başkan Recep Erdoğan'ın konu hakkında açıklamaları:

"Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akibetimin Menderes'in akibeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Menderes'in akibetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Çünkü o akibeti hazırlayanlar da sizlerdiniz. Bize de aynı akibeti mi hatırlatıyorsunuz.

Boşuna uğraşmayın, hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Sen genel başkanın tanklların arasından kaçıp giderken biz milli irade ile beraber tüm dünyaya selam verdik. Biz dik durduk. Ama siz hemen kaçtınız, Bakırköy Belediyesi'nde çay, kahve sohbetine daldınız, oradan seyrettiniz. Daha çok seyredeceksiniz. Kalkıp basın toplantıları ile filan benim akibetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Her nefis ölümü tadacaktır, ama sen de tadacaksın. Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur.

SİZ O AKIL HOCALARINIZLA BİRLİKTE YÜRÜYORSUNUZ

Vesayet güçlerinin 1950'lerden beri uyguladıkları yöntemler işe yaramayınca bu defa daha sinsi eylemleri uygulamaya soktular. Tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 15 Temmuz'u yaşadık. Emekli amirallerle kol kola vererek Kılıçdaroğlu, 'Emekli olanlar darbe yapabilir mi?' diyor, 'Ne duruyorsunuz, dökülün sokağa' diyorlar. Siz o akıl hocalarınızla birlikte yürüyorsunuz. Ama bu ülkede her şeyi bitmiş bu akıl hocalarına yer ve yol kalmadı. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız dışındaki asıl kaynaklarında da birer birer ezdik."

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