Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!
Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisinin yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. CHP'li Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan idam tehdidine ak parti'den sert tepkiler peş peşe geldi. Önce darbe imalı bildiri şimdi de tehdit. Peki milli irade neden yine hedef alındı? Menderes’in sonunu vadedenler milli iradeyi neden hedef alıyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür perde arkasını A Haber'de anlattı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. Peki milli irade neden yine hedef alındı? Menderes'in sonunu vadedenler milli iradeyi neden hedef alıyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür perde arkasını A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HEM KÜSTAH HEM CAHİL!
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: CHP'nin zihniyeti hep devam ediyor. Onların başındaki insanların farklı konuşmalarından vatandaşlarımız değiştiler diye düşünmesin. Engin Altay hem cahil hem de küstah! Neden cahil? Çünkü diyor ki Atatürk'ü koruma kanunu bir dönem geçtikten sonra haberi yok Atatürk'ü koruma kanunu 1951 yılının Temmuz ayında çıkarıldı. Kalkıyor çok daha sonra meydana gelen olaylarla ilgili Menderes'in tedbir aldığını zannediyor.
CUNTADIR, KULİSTİR, ARKA OYUNDUR
Menderes düşmanlığının altında çok eskiye dayanan doğrudan doğruya CHP'nin uzandığı anası olan bir parti var İttihat Terakki. Cuntadır, kulistir, arka oyundur birbirinin kuyusunu kazmaktır. Onların devamı olarak bu zihniyet hep devam etmiş.
CHP VE İP DARBECİLERLE İŞ BİRLİĞİNDE
Tek parti devrinde biliyorsunuz militan laiklikle inim inim inletmişler Türkiye'yi. Rahmetli Menderes milletin oyuyla gelmiş ve Türkiye'yi ayağı kaldırmaya kalkmış onu 27 Mayıs darbesini hazırlanmasında arka planında İsmet Paşa ve CHP rol almıştır. Ondan sonraki darbelerde de yer almıştır. CHP değişmez. CHP İttihat Terakki partisidir. Cuntacıdır, darbecidir, demokrasiyle ilgisi yoktur. Menderes'in sonunu bu şekilde benzeterek bugün 104 amiral olayının arkasındaki darbenin hazırlanmasında bile CHP'nin varlığı tespit edildi. İYİ Parti'nin varlığı tespit edildi. O bakımdan CHP ve İYİ Parti şu anda darbecilerle darbeci zihniyetle iş birliğinde kankadır, kardeştir. O Bakımdan Engin Altay'ı önce tarih kitaplarını okumasını kanunun ne zaman çıktığını öğrenmesini sonra çıkıp siyaset yapmasının yararlı olacağına uyarıyorum.
KENDİ TARİHLERİNİ BİLMİYORLAR
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: CHP'nin zihniyetini yansıtan bir sonuç. Engin Altay da bu konuda tipik bir örnektir. CHP siyasi aktörlerinin büyük çoğunluğu tarih fukarası kendi tarihlerini bilmiyorlar. CHP nereden geldi, nereye gidiyor… İşin garip tarafı 51'deki koruma kanunu aslında CHP'ye karşı çıkartılmıştır. CHP açısından gerçekten utanç verici bir şey. Engin Altay'ın sokağa çıkmaması lazım. 28 Şubat zihniyetini taşıyan bir yaklaşım var. Bu nereye kadar gidecek.
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