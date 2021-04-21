Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!

HEM KÜSTAH HEM CAHİL!

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: CHP'nin zihniyeti hep devam ediyor. Onların başındaki insanların farklı konuşmalarından vatandaşlarımız değiştiler diye düşünmesin. Engin Altay hem cahil hem de küstah! Neden cahil? Çünkü diyor ki Atatürk'ü koruma kanunu bir dönem geçtikten sonra haberi yok Atatürk'ü koruma kanunu 1951 yılının Temmuz ayında çıkarıldı. Kalkıyor çok daha sonra meydana gelen olaylarla ilgili Menderes'in tedbir aldığını zannediyor.