21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!

Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!

Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisinin yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili da Başkan 'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan 'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. CHP'li Altay'ın 'ı hedef alan idam tehdidine ak parti'den sert tepkiler peş peşe geldi. Önce darbe imalı bildiri şimdi de tehdit. Peki milli irade neden yine hedef alındı? Menderes’in sonunu vadedenler milli iradeyi neden hedef alıyor? Yazarı ve Yazarı perde arkasını 'de anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Engin Altay'a A Haber canlı yayınında sert tepki: Hem cahil hem küstah!

CHP Grup Başkanvekili da Başkan 'ı hedef alan skandal ifadeler kullandı. CHP zihniyetinin idam ettiği merhum Başbakan 'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu menderes'e benzemez" dedi. Peki milli irade neden yine hedef alındı? Menderes'in sonunu vadedenler milli iradeyi neden hedef alıyor? Yazarı ve Yazarı perde arkasını 'de anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HEM KÜSTAH HEM CAHİL!

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: CHP'nin zihniyeti hep devam ediyor. Onların başındaki insanların farklı konuşmalarından vatandaşlarımız değiştiler diye düşünmesin. Engin Altay hem cahil hem de küstah! Neden cahil? Çünkü diyor ki Atatürk'ü koruma kanunu bir dönem geçtikten sonra haberi yok Atatürk'ü koruma kanunu 1951 yılının Temmuz ayında çıkarıldı. Kalkıyor çok daha sonra meydana gelen olaylarla ilgili Menderes'in tedbir aldığını zannediyor.

CUNTADIR, KULİSTİR, ARKA OYUNDUR

Menderes düşmanlığının altında çok eskiye dayanan doğrudan doğruya CHP'nin uzandığı anası olan bir parti var İttihat Terakki. Cuntadır, kulistir, arka oyundur birbirinin kuyusunu kazmaktır. Onların devamı olarak bu zihniyet hep devam etmiş.

CHP VE İP DARBECİLERLE İŞ BİRLİĞİNDE

devrinde biliyorsunuz militan laiklikle inim inim inletmişler Türkiye'yi. Rahmetli Menderes milletin oyuyla gelmiş ve Türkiye'yi ayağı kaldırmaya kalkmış onu 27 Mayıs darbesini hazırlanmasında arka planında İsmet Paşa ve CHP rol almıştır. Ondan sonraki darbelerde de yer almıştır. CHP değişmez. CHP İttihat Terakki partisidir. Cuntacıdır, darbecidir, demokrasiyle ilgisi yoktur. Menderes'in sonunu bu şekilde benzeterek bugün 104 amiral olayının arkasındaki darbenin hazırlanmasında bile CHP'nin varlığı tespit edildi. İYİ Parti'nin varlığı tespit edildi. O bakımdan CHP ve İYİ Parti şu anda darbecilerle darbeci zihniyetle iş birliğinde kankadır, kardeştir. O Bakımdan Engin Altay'ı önce tarih kitaplarını okumasını kanunun ne zaman çıktığını öğrenmesini sonra çıkıp siyaset yapmasının yararlı olacağına uyarıyorum.

KENDİ TARİHLERİNİ BİLMİYORLAR

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: CHP'nin zihniyetini yansıtan bir sonuç. Engin Altay da bu konuda tipik bir örnektir. CHP siyasi aktörlerinin büyük çoğunluğu tarih fukarası kendi tarihlerini bilmiyorlar. CHP nereden geldi, nereye gidiyor… İşin garip tarafı 51'deki koruma kanunu aslında CHP'ye karşı çıkartılmıştır. CHP açısından gerçekten utanç verici bir şey. Engin Altay'ın sokağa çıkmaması lazım. 28 Şubat zihniyetini taşıyan bir yaklaşım var. Bu nereye kadar gidecek.

Sert tepki: Hem cahil hem küstah! SERT TEPKİ: HEM CAHİL HEM KÜSTAH!

Engin Altay'a sert tepki! ENGİN ALTAY'A SERT TEPKİ!
İkinci Gizli Anayasa vakası! İKİNCİ "GİZLİ ANAYASA" VAKASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA