Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan'dan devraldı.

Muş, Ticaret Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Parlamentoda Grup Başkanvekilliği görevi sırasında Pekcan ile Ticaret Bakanlığının görev alanına giren yasal süreçlerle ilgili istişarelerinin olduğunu, kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme imkanını bulduğunu belirterek bu anlamda Bakanlıktaki önemli icraatlarını çok iyi bildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de Pekcan'ın deneyimleri, bilgi ve birikimlerinden istifade edeceklerini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek 2023 vizyonumuza katkı sunacak böyle önemli bir Bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Bu milletin bir evladı olarak ülkeme Bakanlık mevkiinde hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Bize düşen görev teslim aldığımız bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşımaktır, üreten, büyüyen istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız."

Muş, Bakanlığın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceklerini ifade ederek şunları kaydetti: