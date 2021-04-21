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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas: Sayın Erdoğan'ı aradım ve kutladım CHP'li Altay için kullandığı 'ey cahil' sözleri çok doğru

Grup Başkanvekili , Adnan Menderes göndermesiyle ne yapmak istiyor? Darbe imalı tehditkar söylemlerin amacı ne? Başyazarı canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barlas, CHP'li Altay'a verdiği yanıt dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı arayıp kutladığını söyledi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın cuntacılar tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" sözlerine tepkiler sürüyor.

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Başkan Erdoğan, bu sözlere partisini grup toplantısında, "Kasım 2002'den beri neler görmedik, neler yaşamadık ki? Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümden korkmadık" sözleriyle yanıt vermişti.

MEHMET BARLAS: SAYIN ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM

A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas bu konuyla ilgili, "Sayın Erdoğan'ı arayıp kendisini kutladım, Engin Altay için söyledi 'ey cahil...' sözleri çok doğruydu. Aslında ciddiye alınmaması gereken ama insanı rahatsız eden adamlar bunlar!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas: Sayın Erdoğanı aradım ve kutladım MEHMET BARLAS: SAYIN ERDOĞAN'I ARADIM VE KUTLADIM
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