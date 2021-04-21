Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Haftaya pazartesi ilk mini YEKA yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz

Bakan Fatih Dönmez, video konferans yöntemi ile Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını' toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, özellikle son 10 yılda yaptıkları yasal düzenlemeler ve yatırım ortamının desteklenmesine yönelik politikalarla yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.



Bakan Dönmez, "AB 2020 yılı İlerleme Raporunda da 'Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda çok ileri düzeydedir ve yerel ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesini artırmaya devam etmiştir' tespiti attığımız adımların doğruluğunu teyit eden önemli bir gösterge oldu. Yenilenebilir enerjideki oranlar geldiğimiz noktayı göstermesi açısından önemli. Bugün kurulu gücümüzün, yüzde 52,3'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2011 yılında yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimimizdeki payı, 2019 yılında yüzde 43,9; 2020 yılında ise yüzde 42,4 oldu. 2021 yılının ilk 3 ayında devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2020 yılında yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci, sıraya yükseldik. 2002-2020 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9'uncu, Avrupa'da 4'üncü ülke olduk" dedi.





'DAHA FAZLA PAYDAŞIN SEKTÖRE GİRİŞİNİ DE SAĞLAYACAK'



Bakan Dönmez, önümüzdeki dönem yeni yatırımların devreye girmesi ve her yıl gerçekleştirdikleri YEKA'larla üst sıraları zorlamaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Eurostat verilerine göre, 2019 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı, AB ortalamasının üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre ise aynı yıl OECD ortalamasının ve Almanya'nın üzerinde yılı tamamladık. Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında; her yıl en az 1000 MW rüzgâr ve 1000 MW güneş YEKA yarışmalarımızı yapmayı hedefliyoruz. YEKA'lar biliyorsunuz bir Türkiye modeli olarak ortaya çıktı. Hem kaynak hem de teknoloji bazında Türkiye'de yenilenebilir enerjinin gelişimi adına önemli bir adım oldu. Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz. Böylece daha fazla yatırımcıyı, özellikle de küçük ve orta ölçekli yatırımcıları da sürece dahil edeceğiz. Bu daha fazla paydaşın sektöre girişini de sağlayacak." Bakan Dönmez ayrıca, sektörün hem kaynak hem de teknoloji bazında sıçrama yaşadığını, daha fazla yenilenebilir kaynağın devreye alınması gerektiğini belirtti.