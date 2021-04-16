Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kapıkule’de tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolleri için de 30 dönüm büyüklüğünde veteriner kontrol noktasını ayırdık. Hamzabeyli'de de çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Orayı da tamamladık, inşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Orayı da 64 dönümden 150 dönüme çıkardık. 4 giriş 4 çıkış 8 olan peron sayısını 6 giriş 6 çıkış olmak üzere 12 perona çıkardık. Yolcu bölümünde de toplam 8 peronda hizmet veriyoruz. Ayrıca 12 akaryakıt istasyonu oluşturduk. Tüm bu peronlarımızı da tek durak sistemine göre modernize ettik. İpsala gümrük kapımızdaki çalışmalarımız da devam ediyor. Orayı da yüzde 92 oranında tamamladık. Orayı da 105 dönümden 150 dönüme çıkarıyoruz. Ayrıca daha önce mevcutta 10 olan peron sayısını da 10 tır, 8 yolcu olmak üzere tek durak sistemine göre 18 perona getiriyoruz" dedi.