Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kapıkule’de tüm zamanların rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tüm zamanların tır giriş rekorunun kırıldığını belirterek, “15 Nisan’da bin 438 tır girişi sağlanmış, biz artık kendi rekorlarımızı ihracatta olduğu gibi giriş çıkışlarda da kırmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, tır giriş çıkışları ile ilgili çarpıcı ve sevindirici rakamları paylaştı. Bakan Pekcan, tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını belirterek, "28-29 Mart'ta en yüksek giriş çıkış rakamını yakalamıştık 2 bin 751 tır olarak ama dün itibariyle 15 Nisan'da bin 438 tır girişi sağlanmış, biz artık kendi rekorlarımızı ihracatta olduğu gibi giriş çıkışlarda da kırmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.
"24 TIRA AYNI ANDA AKARYAKIT DAĞITIMI YAPABİLEN 24 POMPALI AKARYAKIT İSTASYONU DEVREDE"
Bakan Pekcan, "Gümrük alanımızı 333 dönümden 390 dönüme çıkardık. Tır çıkış peron sayısını 6'dan 8 perona çıkardık. Tır girişteki muayene peronlarını esnek peronlarla beraber 5'ten 8 perona çıkardık. Ayrıca 24 tıra aynı anda akaryakıt dağıtımı yapabilen 24 pompalı akaryakıt kontrol istasyonu gerçekleştirdik, buradaki yığılmaları da önledik.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolleri için de 30 dönüm büyüklüğünde veteriner kontrol noktasını ayırdık. Hamzabeyli'de de çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Orayı da tamamladık, inşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Orayı da 64 dönümden 150 dönüme çıkardık. 4 giriş 4 çıkış 8 olan peron sayısını 6 giriş 6 çıkış olmak üzere 12 perona çıkardık. Yolcu bölümünde de toplam 8 peronda hizmet veriyoruz. Ayrıca 12 akaryakıt istasyonu oluşturduk. Tüm bu peronlarımızı da tek durak sistemine göre modernize ettik. İpsala gümrük kapımızdaki çalışmalarımız da devam ediyor. Orayı da yüzde 92 oranında tamamladık. Orayı da 105 dönümden 150 dönüme çıkarıyoruz. Ayrıca daha önce mevcutta 10 olan peron sayısını da 10 tır, 8 yolcu olmak üzere tek durak sistemine göre 18 perona getiriyoruz" dedi.
"24 SAATTE BİN 438 TIR İLE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, tır giriş-çıkış işlemlerinde rekor üstüne rekorlar kırıldığını anlatarak, "Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaların yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını da görüyoruz. İşte görüyorsunuz artık kuyruklar filan kalmadı Allah'a şükür. Mart ayında Kapıkule Sınır Kapımızdan bin 422 giriş bin 329 çıkış ile 28-29 Mart'ta en yüksek giriş çıkış rakamını yakalamıştık 2 bin 751 tır olarak ama dün itibariyle 15 Nisan'da bin 438 tır girişi sağlanmış, biz artık kendi rekorlarımızı ihracatta olduğu gibi giriş çıkışlarda da kırmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle" diye konuştu.
"BİR TIRIN İŞLEMİNİ BİR DAKİKA 20-25 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Pekcan, açıklamasına şöyle devam etti:
"Mart ortalamasına baktığımız zaman 1230 tır girişi ve 1152 tır çıkışı mevcut. Buna göre baktığımızda 2017-2018 senesinde bu rakamlar 750-800 adetti, günlük rakamlar.
Şu anda biz bunu, günlük giriş çıkış sayısını 2017-2018 rakamlarına göre Mart 2021'de yüzde 54 artırdık, çok şükür. Bunlar çok önemli rakamlar. Ayrıca bu giriş çıkış sayılarıyla da bir tırın işlemini bir dakika 20-25 saniyede gerçekleştirdiğimizi görüyoruz"
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