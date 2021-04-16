Son dakika: İstanbul'da mağazalar ve AVM'ler için karar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurlu Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla faaliyet gösteren tüm mağazaların açıklanan yeni kismi kapanma kararı sonrasında 17.30'da olacağını belirtti.

Avdagiç yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.