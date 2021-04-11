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İkramiye için düğmeye basıldı: Emekliye 2.000 TL!

Emekliye 2.000 TL ikramiye... Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı. Mayıs'ın ilk haftası ödeme için hazırlık yapılırken, yeni emeklilere ve dul maaşı alanlara da ödenecek. Peki 2021 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ikramiyelerden kimler yararlanacak ve ikramiye almak için başvuru yapmak gerekli mi? İşte 8 soruda emekli ikramiyelerinin ABC'si...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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İkramiye için düğmeye basıldı: Emekliye 2.000 TL!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı. Mayıs'ın ilk haftası ödeme için hazırlık yapılırken, yeni emeklilere ve dul maaşı alanlara da ödenecek.

Peki 2021 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ikramiyelerden kimler yararlanacak ve ikramiye almak için başvuru yapmak gerekli mi? İşte 8 soruda emekli ikramiyelerinin ABC'si...

KİMLER YARARLANACAK?


'dan yaşlılık, , malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

NE KADAR ÖDENECEK?


Emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere aylık oranında ödeme yapılacak.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPAR?


2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?


İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

NE ZAMAN ÖDENİR?


Bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenecek.

YENİ EMEKLİLER ALIR MI?


İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda maaş alıyor olmak' gerekiyor.

Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise ikramiyesinden yararlanacak.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.


TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Emeklilerin artırılması yönünde beklentileri var.

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