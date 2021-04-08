Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye'den başlayarak, Kafkaslar'a, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridorun önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye'nin önemli kilit noktası olan orta koridor, Süveyş Kanalı'nı takip eden güney koridora göre ulaşım süresi yaklaşık 15 gün daha kısaltmaktadır.

Diğer yandan yine orta koridor, kuzey koridora göre daha hızlı, ekonomik ve 2 bin kilometre daha kısadır. Bütün bu değerlendirmeler gösteriyor ki, ülkemiz, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan en hızlı, en güvenli, en kısa ve ekonomik bir hat üzerinde güçlü bir geçiş ve lojistik merkezi olmaktadır. Bunlara ek olarak, Karadeniz ve Hazar Denizi havzalarının enerji ve yük potansiyeli ile birlikte, Afrika'dan doğacak üretimi ve tüketim potansiyeli, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile birlikte Türk Boğazları'nın stratejik önemini artırmaktadır. Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki enerji ve yük hareketliliği Karadeniz ve Ege'deki liman yatırımlarımız bizlere, orta koridorun, kuzey-güney hattında bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak noktalarından birisi olmaktadır.