Son dakika: Kanal İstanbul proje neden önemli? A Haber'de yanıtladı: Kanal İstanbul asrın projesi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız" ifadelerini de kullandı. Hatta bu yaz temelin atılacağı müjdesini verdi. Peki Kanal İstanbul projesi neden önemli? Proje tamamlandığında kazanımları ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve şehir yönetim uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, canlı yayında yanıtladı.

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