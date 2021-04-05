"HAZİRANDA VATANDAŞLARIMIZI ANKARA-SİVAS VE KONYA-KARAMAN YHT HATTI İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Ulaşım sistemlerini "bütünleşik mod" esasına göre değerlendirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, kara yoluyla yapılan yük ve yolcu taşımacılığının, hava yolu, demir yolu ve deniz yoluyla her noktada birleşerek etkin lojistik sistem oluşturulması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas ve Konya-Karaman YHT hattı ile buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'UN İHALE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

Son dönemde gündemde olan dev projelere de değinen Karaismailoğlu, dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden bakıldığında Kanal İstanbul'un öneminin görüldüğünü bildirdi.

Dünyada yük trafiğinin yüzde 90'a yakınının deniz yollarının karşıladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yük giderek artmakta, dünya ticareti çok merkezli hal almaktadır. Bu durum karşısında ülkelerin yüklerini Karadeniz'e indirip boğazlardan güneye ve Orta Koridor'a aktarma çabalarını yakından takip ediyoruz. Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor; Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişimindeki İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve boğazlardan geçen yük miktarı her yıl artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 2050'de yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı'ndaki olası duraksamanın dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek risk teşkil ettiğini dile getirerek, gemi hacimlerinin büyümesi, tehlikeli maddelerin bu gemilerle taşınmasının riskin boyutlarını daha da artırdığını söyledi.

Giderek artan boğaz geçişi talebinin, şehir içi deniz trafiğini imkansız hale getireceğini, gemi bekleme sürelerini uzatacağını ve en önemlisi çevre felaketlerine neden olabilecek kaza olasılıklarını artıracağını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Boğazı keskin dönüşleri, dip akıntıları ve yoğun trafiği yüzünden yönetilmesi zor bir su yoludur. Bugün yaklaşık 14 saat olan bekleme süreleri, ileriki yıllarda 48 saatlere varacak. Bu da küresel ticaret akışını olumsuz yönde etkileyecek etkendir. Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir su yolu olarak projelendirilmiştir. Etkin bir lojistik yönetimle gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan desteğiyle, akıllı seyrüsefer sistemleri kapsamında gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Proje, Türkiye'nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."