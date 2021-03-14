Türkiye'nin ekonomide yeni rotası belirlendi! Milyarlık fedakarlık

"ZAMANLAMA ÇOK İYİ, ÜLKE NOTU ARTACAK"

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomik reformları gerçekleştirmek için doğru zamanda hareket geçtiğini ve Türkiye'de yatırım fırsatlarının radarında olduğunu söyledi. 84 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mobius "Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak, reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden reform yapmak için mükemmel zaman olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomide beklenen canlanma ve artan likidite Türkiye'ye olumlu yansıyacak. Ülkenizde iyi fırsat var. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Türkiye'de ihraç edilebilen yazılımlarla uğraşan firmalara ve tüketim ürünleri üreten şirketlere odaklandık. Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları var. Reformların uygulanması, bu kuruluşların raporlarını hızla değiştirecekleri, çok daha iyi derecelendirmeler yapacakları anlamına geliyor. Bu, Türkiye'ye çok yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.