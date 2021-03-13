Ekonomi Reform Paketi dış basında! Dünya bunu konuşuyor: Diğer ülkelerden ayıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu. Verilen haberlerde, Erdoğan'ın "Bu dönemde uygulayacağımız kamu maliyesi reformları bizi diğer birçok ülkeden olumlu yönde ayıracaktır. Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız." sözleri de yer aldı..