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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekonomi Reform Paketi dış basında! Dünya bunu konuşuyor: Diğer ülkelerden ayıracak Ekonomi Reform Paketi dış basında! Dünya bunu konuşuyor: Diğer ülkelerden ayıracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu. Verilen haberlerde, Erdoğan'ın
"Bu dönemde uygulayacağımız kamu maliyesi reformları bizi diğer birçok ülkeden olumlu yönde ayıracaktır. Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız." sözleri de yer aldı.. Giriş Tarihi: 13.03.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 12:49
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladığını ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da iş dünyasına seslendiği, kamu harcamalarını ve cari açığı düşürme vaadinde bulunduğu aktarıldı.
Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını duyurduğu kaydedilen haberde, piyasaların, enflasyonu dizginlemek için faizleri yükselten, geleneksel ve sıkı bir para politikasına geri dönüşün sinyallerini veren yeni ekonomi ekibine olumlu tepki gösterdiği anımsatıldı.
Reuters haber ajansı da Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin haberi,
"Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor" başlığıyla verdi.
Merakla beklenen paket kapsamında enflasyonun düşürülmesine ve kamu maliyesinin sıkılaştırılmasına yoğunlaşılacağı belirtilen haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle potansiyel büyümesini artıracağını söylediği aktarıldı.