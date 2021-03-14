Uzaktan çalışmada yeni model: 'Kıdem tazminatı' teminatı!
Uzaktan çalışmada yeni modeller geliyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketi çalışma hayatına ilişkin de önemli adımlar içeriyor. Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınıyor. Bu kapsamda uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketi çalışma hayatına ilişkin de önemli adımlar içeriyor.
Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınıyor.
Bu kapsamda uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.
Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
YENİ MODEL
Milyonlarca gencin istihdamını kolaylaştıracak çalışma modelleri ve teşvikler devreye girecek.
Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek.
Gençler hem kamu hem de özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek.