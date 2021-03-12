MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi'ne destek

Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, açıklanan paketin ülke ekonomisine olumlu yansımasını beklediklerini kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin tarihlerinin en kötü büyüme performanslarından birini sergilediği 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü belirten Kaan, yılın son çeyreğinde kaydedilen 5,9 puanlık büyümenin de 2021 yılı için ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerde geçen yılın mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin piyasalara sunmuş olduğu destek ve teşviklerin etkisinin belirgin bir şekilde hissedildiğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Nitekim 2020 genelinde ekonomi yönetiminin salgından etkilenen kesimlere yönelik sağladığı destekler milli gelirimizin yüzde 10'una ulaşmış, yalnızca nakit olarak sağlanan destek toplamı 45 milyar TL'yi aşmıştı.

Böylece Ekonomik İstikrar Kalkanı, Kovid-19'un oluşturduğu şok ile ciddi bir sarsıntı geçiren Türkiye ekonomisine can suyu olmuştu. Bu bağlamda Başkanmız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan Reform Paketi de iş dünyası adına, 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur.

Biz de MÜSİAD olarak, geçen aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Lütfi Elvan ve Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya gelerek, kendilerine çalışma hayatı, vergi ve ödemeler, teşvik ve destekler, finansman ve hukuk ortamı başta olmak üzere, birçok konuyu ele alan 100 maddelik bir öneri seti sunmuştuk."

"CARİ AÇIKLA MÜCADELE NOKTASINDA EKONOMİNİN DİRENCİ ARTACAKTIR"

Kaan, Erdoğan tarafından açıklanan paketin piyasaya olumlu yansıyacağını belirterek, "İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilhassa dar gelirli esnafa sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacağını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması, kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır.

Çıkarılması planlanan Sektörel Kamu Alımları Kanunu, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Kanunu, Hâl Yasası, Katılım Finans Kanunu ve kurulması planlanan Sağlık Endüstrisi Başkanlığı, Yazılım ve Donanım Endüstrisi Başkanlığı, Merkezi İzleme Komitesi, Fiyat İstikrarı Komitesi ve Risk Merkezi gibi düzenleyici ve denetleyici yapılar sayesinde, yatırımlardan finansa, teknoloji ve üretimden fiyat istikrarına kadar birçok alanın bayındırlaştırılması sağlanacaktır."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ POZİTİF BÜYÜME PATİKASINDA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Abdurrahman Kaan, ayrıca ihdas edilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'nin de kamunun gözetim ve denetiminin artırılmasının yanı sıra kamu dışı kurumlarla olan koordinasyon ve istişare mekanizmasını da daha verimli hale getireceğine inandıklarını kaydetti.

Kaan, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibarıyla ivme kazanacak, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."