Başkan Erdoğan açıkladı! Ekonomi Reform Paketi'ne iş dünyasından tam destek: Ezber bozan kararlar





KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MÜJDESİ

Reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti de yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" dedi.



DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellediklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Güncelleme sonrasında mükelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacaktır. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz."



DİJİTAL ASİSTAN DÖNEMİ

Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için 'Dijital Vergi Asistanı' sistemini devreye aldıklarını söyleyen Erdoğan, uluslararası yatırımcıların vergi konusunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, bu çerçevede ortaya çıkabilecek muhtemel sıkıntıları engellemek amacıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını revize ettiklerini bildirdi.



DENETİME STANDART GETİRİLECEK ADIM

Yatırımcı güvenini ve vergideki öngörülebilirliği arttırmak amacıyla 'Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarını' yaygınlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaştıkları problemlerden birine daha çözüm getiriyoruz. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Dijital Vergi Denetimi Sistemini geliştirerek, vergi inceleme sürelerini kısaltıyoruz" dedi.