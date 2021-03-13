Ekonomide devrim niteliğinde adımlar! 2021 reform yılı olacak

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TAŞITA SINIR YARDIMLARA DÜZEN

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.