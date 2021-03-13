Esnafa gelir vergisi muafiyeti! Ekonomi reforma paketine vatandaşlar ne dedi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ekonomiye ilişkin reform paketini İstanbul'da açıkladı. Başkan Erdoğan, esnaflara yönelik vergi muafiyetinin yanı sıra sağlık ve yazılım alanında da atılacak adımları paylaştı. Peki açıklanan bu reform paketi yurtta nasıl yankı buldu.