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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ekonomik Reform Paketi" tepkisi

Başkan , 'nde düzenlenen törenle ""ni açıkladı. Başkan Erdoğan'ın İstihdamdan esnafa vergi muafiyetine, dijital paradan kamuda tasarruf hamlesine kadar birçok konuyu içeren paketi tanıtmasının ardından Genel Başkanı 'ndan yine şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Pakette işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" sözlerine İletişim Başkanı sosyal medyadan yanıt verdi. Altun, "Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekonomik Reform Paketi tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle "Ekonomik Reform Paketi"ni tüm detaylarıyla duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik Reform Paketi"ne ilişkin "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı?" sözleriyle ilginç bir eleştiride bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi.

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"ANLAŞILAN BAKMAMIŞ! GÖRMESİ İÇİN BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM"

Fahrettin Altun açıklamasında, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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