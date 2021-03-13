İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ekonomik Reform Paketi" tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle "Ekonomik Reform Paketi"ni tüm detaylarıyla duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik Reform Paketi"ne ilişkin "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı?" sözleriyle ilginç bir eleştiride bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi.

"ANLAŞILAN BAKMAMIŞ! GÖRMESİ İÇİN BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM"



Fahrettin Altun açıklamasında, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.





