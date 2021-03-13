Ekonomi reformunda dijital para hamlesi! Teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak

Burada asıl rekabet şirketler ile Merkez Bankaları arasında olacak. Para bir milli egemenlik meselesidir. Henüz deneysel olan kripto paraların bir tehdidi yok ancak şirketlerin kendi paralarını basacak olması bir tehdit olabilir. Bu da Merkez Bankaları'nın para politikalarını değiştirebilir. Bu yüzden Merkez Bankaları çalışmaların başlamıştır."

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