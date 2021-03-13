Ekonomi reformunda dijital para hamlesi! Teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformları arasında, dijital paranın teknolojik ve hukuki alt yapısı oluşturulacak başlığı bulunuyor. Bu nasıl olacak? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Dr. Bora Erdamar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Açıklanan reforma paketi ile finansal sektör açısından beklentilerin büyük ölçüde karşılandığını görüyoruz. Dijital parada hukuki bir alt yapının gereksinimi uzun zamandır konuşuluyordu. Bunun artık bir amaç olarak ortaya konması ve kurumsal olarak geliştirileceğinin belirtilmesi çok önemli bir adım.
Merkez Bankası'nın ekonomik-teknolojik ve hukuki yapısını oluşturmakla görevli kılınması çok önemli. SPK ve BDDK gibi kurumlarında da desteği ile bu çalışmalar hız kazanacak.
Dijital bankacılık uygulamalarında lisans sağlanacak olması da gelecek için çok önemli bir adım. Bu uygulamaların önü açılacak. Burası da artık bir netlik kazandı.
Finansal tüketicinin korunması piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik bir gözetim mekanizması oluşturulacağı vurgusu var.
Kripto paralar dediğimiz dijital varlıklar 2008 yılında ilk örnekleriyle alında başlamış ve şu anda 7 binden fazla türevi bulunan bir varlık. Merkeziyetsiz kripto paraların patronu yok. Burada teknolojik alt yapı kullanarak yazılım topluluk kurallarını yerine getirerek kurulan finansal bir sistem. Gelişmeye devam eden bir sistem.
Merkeziyetsizse kripto para, eğer arkasında bir merkez var ise dijital para olarak bu durumu özetleyebiliriz. Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğuna ulaşan şirketlerin kendi paralarını basma arzusu merkezleri harekete geçirdi.
Burada asıl rekabet şirketler ile Merkez Bankaları arasında olacak. Para bir milli egemenlik meselesidir. Henüz deneysel olan kripto paraların bir tehdidi yok ancak şirketlerin kendi paralarını basacak olması bir tehdit olabilir. Bu da Merkez Bankaları'nın para politikalarını değiştirebilir. Bu yüzden Merkez Bankaları çalışmaların başlamıştır."