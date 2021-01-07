Ocak zammının detaylı tablosu burada: Emekliye 3.021 TL!
Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli oldu. Ocak zammını öğrenen emekliler, bu parayı almak için gün sayıyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük Ocak zammı yüzde 4.3 enflasyon farkıyla yüzde 7.3'e çıktı. Ocak zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 lira 37 kuruştan 3 bin 21 lira 51 kuruşa ulaştı. En düşük maaşta 207,14 liralık artış oluştu. İşte 2021 memur emeklisinin maaşının detayları.
Ocak zammını öğrenen emekliler, bu parayı almak için gün sayıyor.
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 3'lük Ocak zammı yüzde 4.3 enflasyon farkıyla yüzde 7.3'e çıktı.
Ocak zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 lira 37 kuruştan 3 bin 21 lira 51 kuruşa ulaştı.
En düşük maaşta 207,14 liralık artış oluştu. İşte 2021 memur emeklisinin maaşının detayları.
GÖZLER TARİHTE
Memur emeklileri, 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlarını artış yansıtılmadan aldı.
Emekliler, oluşan zam farkını ay içerisinde hesabında görecek.
Ödeme tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.
YENİ MAAŞ TAKVİMİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri bu ay yüzde 8.36 artarken, yeni maaşlar ayın 17'sinden itibaren ödenmeye başlanacak. İşte zamlı maaş takvimi:
EMEKLİLİK KREDİSİNDE 1 ŞUBAT'A DİKKAT!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.
Söz konusu protokolle, emekli olmak isteyenlerin yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihi olan 31 Mart'a kadar aylık 1.6 faiz ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvuru yaparak alacakları 'Emekli olabilir' yazısıyla birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabilecek."