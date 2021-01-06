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Emekli memur zammı sonrası bir zam da memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeye geldi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerinin yeni yılda alacakları zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre memur emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak. Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Emekli memur zammı sonrası bir zam da memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeye geldi

emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyorlar.

oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zammına yansıtılıyor.

Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.

Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre tarafından açıklanan temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 4'ü aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

TÜİK'in açıkladığı Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 8,36 olunca; memur emeklileri için de yüzde 4'lük enflasyon farkı oluştu.

EN DÜŞÜK EK ÖDEME 114 LİRA

Böylece toplu sözleşmedeki yüzde 3'lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte memur emeklileri 'in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı olacak.

Böylece en düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 2.860 liraya yükselecek.

Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artmış olacak.

Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak.

Memur emeklileri 2020 yılının ocak ayında yüzde 5.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 olmak üzere geçen sene toplam yüzde 11.25 zam almışlardı.

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