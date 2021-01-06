Emekli memur zammı sonrası bir zam da memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeye geldi
Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yılda alacakları zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre memur emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak. Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak.
Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyorlar.
Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor.
Hürriyet'in haberine göre; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıtılıyor.
Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.
TÜİK'in açıkladığı 2020 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 8,36 olunca; memur emeklileri için de yüzde 4'lük enflasyon farkı oluştu.
EN DÜŞÜK EK ÖDEME 114 LİRA
Böylece toplu sözleşmedeki yüzde 3'lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte memur emeklileri 2021'in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı olacak.
Böylece en düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 2.860 liraya yükselecek.
Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artmış olacak.
Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak.