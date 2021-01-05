05 Ocak 2021, Salı
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Emekli olabilmek için büyük fırsat: Bağ-Kur'luya kredi imkanı

Emekli olmak isteyenler dikkat... Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek ’lulara kredi imkanı sağlandı. ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Emekli olabilmek için büyük fırsat: Bağ-Kur'luya kredi imkanı

Emekli olmak isteyen milyonları sevindiren gelişme... Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan 'lulara bir müjdeli haber daha geldi.

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.

Kurumu () ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

36 AY VADE İMKANI


Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.

Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.

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