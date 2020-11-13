Son dakika: Kanuni sondaj gemisi bugün Karadeniz'e uğurlanacak
Son dakika haberine göre Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz'e uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katılacak.
EKONOMİ DHA
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BAKAN DÖNMEZ DE TÖRENE KATILACAK
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.
BAKAN DÖNMEZ DE TÖRENE KATILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.
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