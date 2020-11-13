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Son dakika: Kanuni sondaj gemisi bugün Karadeniz'e uğurlanacak

Son dakika haberine göre Yenikapı açıklarından hareket edip açıklarında demirledi. Kanuni bugün 'e uğurlanacak.  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törene katılacak.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Son dakika: Kanuni sondaj gemisi bugün Karadeniz'e uğurlanacak

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

BAKAN DÖNMEZ DE TÖRENE KATILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

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