Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Kanuni Karadeniz’de mesaiye başlıyor

Bir grup gazeteciyle sohbet eden Dönmez, "Selçuklu-1 kuyusunda potansiyel görüyoruz. Ama sismik çalışması ve arkasından yapacağımız ikinci bir kuyuyla onu test etmemiz lazım" dedi.

Doğu Akdeniz'de birkaç kuyudan gaz akışı okuduklarını ama süreklilik arz etmediğini anlatan Dönmez, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası gibi değil. Son açtığımız Selçuklu-1 kuyusunda arkadaşlar programı birkaç ay uzattılar bizim beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunun da nedeni zaman zaman gelen gaz akışlarıydı. Oraya daha yakın yerde bir ilave sismik çalışması yaptırıyoruz. O açıdan orada bir potansiyel görüyoruz. Oradan da o müjdeli haber gelir ama bugün kesin bir şey söylemek için erken" diye konuştu.









2028'E KADAR BİTECEK

Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'na çekip direğinin söküleceğini söyleyen Dönmez, "Kasım ayı içerisinde onu Filyos'a çekeceğiz. Önümüzdeki yılın ocak ayında aktif olarak çalışmaya başlar. İki sismik gemimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz'de çalışıyor. Oruç Reis'te Kaş'ın güneyindeki sahada oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi güney kuzey taramalarına geçiyoruz. Burada da yaklaşık 2 aylık bir programımız var bu iki boyutlu çalışmanın sonuçlanması için. Sonra verileri değerlendireceğiz üç boyutlu sismikler için bir iş planı yapacağız" dedi. Karadeniz'de kasım başından itibaren Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacaklarını anlatan Dönmez, şunları vurguladı: "Orada toplam 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi 2023'te yapacağız. 2023'e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız. Planımız 2028'e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek."







ÜÇÜNCÜ GEMİYİ ALABİLİRİZ

Üçüncü sondaj gemisinin satın alınması ya da kiralanması konusunda da çalışma olduğunu anlatan Dönmez, "Şu an da arkadaşlar da çalışıyorlar. Hangisi ekonomik olacaksa bizim açımızdan onu tercih edeceğiz" dedi.



KONTRATLAR SONA ERİYOR

BOTAŞ ve özel sektörle birlikte yaklaşık 54 milyar metreküplük gaz kontratı olduğunu, bunların 1-2 yıl içerisinde 16 milyar metreküplük kısmının sona ereceğini, 5-6 yılda bu rakamın 30 milyar metreküpe ulaşacağını hatırlatan Bakan Dönmez, "Tabii bunların hepsini sonlandırmayacağız. Karadeniz'den elde edeceğimiz üretim miktarına bakacağız. Eksik kalan kısmı dış kaynaklardan temin edeceğiz. Yerli kaynak dolayısıyla elimizde bir pazarlık gücü oluştu. Türkiye'nin menfaatlerine hangisi daha uygunsa almış olacağız" dedi.



ÜLKEYE GAZ GİRİŞİ TÜKETİMİN İKİ KATI

Kış aylarında doğalgaz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Dönmez, "Geçen yıl TANAP, bu kış TürkAkım devreye girdi. Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum hattımız var. Azerbaycan ve İran'dan gelen gaz aktif. 2 mobil LNG terminali ekledik. İki tane de daha önceden kara terminali vardı. Baktığımızda ülkeye teorik giriş kapasitemiz tüketimimizin iki katına ulaştı" dedi.



ALTIN ÜRETİMİ ARTABİLİR

Geçen yıl 38 ton altın üretimi yapıldığını, 2020'de hedefin 45 ton olduğunu anlatan Dönmez, "Her yıl 130- 160 ton arasında altın ithal ediyoruz. Ciddi açığımız var. Yaptığımız son çalışmalarla Türkiye'de ortalama üretilebilir altın rezervi 1.500 ton civarında. Bu yeni keşiflerle artabilir" mesajı verdi.



ÇİNLİLERLE GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Türkiye'deki ikinci nükleer santral için Çinliler ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Dönmez, "Henüz netleşmedi sonuçlar, ama olumlu gidiyor. Akkuyu'daki çalışma planlandığı gibi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sabah