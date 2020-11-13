Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz’e uğurladı. Bakan Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisine ilişkin olarak "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak." dedi. Dönmez, Akdeniz'deki sondajda 6 bin metreye inildiğini ve ümit verici sonuçlar alındığını söyledi.

Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.







BAKAN DÖNMEZ UĞURLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurladı. Törende konuşan Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik. Yavuz ise Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" dedi.

TÜRKALİ-1 KUYUSU

Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlanması beklenirken bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek.

Böylece, Türkali-1 kuyusu Fatih Sondaj Gemisi'nin kazacağı ilk tespit kuyularından biri de olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak.

40 ÜRETİM KUYUSU AÇILACAK

Fatih, gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda tespit kuyularını açarken Kanuni kuyu testlerini yapacak ve saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak.

Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetleri kapsamında toplam 40 üretim kuyusu açılacak.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ

Kanuni, Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için mavi vatanda çalışmalara devam ediyor. Ülkemizin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı.

2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak.