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Son dakika: Kanuni sondaj gemisi İstanbul Yenikapı açıklarında

Türkiye'nin  üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Yenikapı açıklarında demir attı. ’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken ’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Son dakika: Kanuni sondaj gemisi İstanbul Yenikapı açıklarında

Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan , 19 Ekim'de İstanbul Haydapaşa Limanı'da demir atmıştı.

Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi.

'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.

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