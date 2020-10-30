Son dakika: İzmir'de 6,6'lık deprem! Türk Hava Yolları'ndan ek sefer kararı
Son dakika haberi... İzmir'de 6,6'lık depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Öte yandan depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.
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Konuyla ilgili olarak THY Basım Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı.
Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.