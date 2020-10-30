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Son dakika: İzmir'de 6,6'lık deprem! Türk Hava Yolları'ndan ek sefer kararı

Son dakika haberi... 'de 6,6'lık depremin ardından tek yürek oldu. Öte yandan depremin ardından () ve 'dan düzenleme kararı aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: İzmir'de 6,6'lık deprem! Türk Hava Yolları'ndan ek sefer kararı

Konuyla ilgili olarak THY Basım Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı.

Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.

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