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Son dakika: Azerbaycan Başbakanı Esedov'dan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberleri... Azerbaycan Başbakanı Esedov, 'deki depremin hemen ardından aradığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Başbakanı Esedov'dan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı

Azerbaycan Başbakanı Esedov, İzmir'deki depremin hemen ardından aradığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan Başbakanı Esedov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı telefonla aradı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da sürdürdüğü saldırılar karşısında Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğu ve iki millet arasında büyük bir dayanışma örneği sergilendiği belirtilen görüşmede Esedov, yaşanan deprem dolayısıyla tüm Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Esedov, Azerbaycan halkının dayanışma duygularını iletti ve tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi Azerbaycan'ın da Türkiye'ye her türlü desteği vermeye ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Can Azerbaycan'ın tüm yüreği ve kalbi ile birlikte yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz de tamamen sahadayız. Tüm arkadaşlarımız, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız... Yankından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. .

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