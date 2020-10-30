Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

İzmir'deki deprem hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verdi.

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