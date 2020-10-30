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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen hakkında önemli duyuruda bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." denildi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

İzmir'deki deprem hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek....

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