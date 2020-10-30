İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen depremin son durumunu değerlendirdi.

Bölgedeki 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Köşger, "4 bina tamamen yıkılmış durumda, 10 bina ise yan yattı. İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" ifadelerine yer verdi.

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