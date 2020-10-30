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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... , 6,6 büyüklüğündeki hakkında bilgi verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen depremin son durumunu değerlendirdi.

Bölgedeki 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Köşger, "4 bina tamamen yıkılmış durumda, 10 bina ise yan yattı. İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" ifadelerine yer verdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşgerden Egedeki depremle ilgili son dakika açıklaması İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER'DEN EGE'DEKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

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