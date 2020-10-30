İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem hakkında flaş açıklamalarda bulundu
Son dakika haberleri... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" ifadelerine yer verdi.
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen depremin son durumunu değerlendirdi.
Bölgedeki 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Köşger, "4 bina tamamen yıkılmış durumda, 10 bina ise yan yattı. İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" ifadelerine yer verdi.
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