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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İzmir halkına deprem çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki deprem sonrasında mağdur olan bölge halkına "Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İzmir halkına deprem çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki deprem nedeniyle "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.

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