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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

Son dakika haberine göre, , () ’nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından Repo-Ters 'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor MERKEZ BANKASI BAŞKANI UYSAL: VERİLER TOPARLANMANIN EYLÜL VE EKİM AYLARINDA SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR

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