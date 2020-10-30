İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye yardım teklifinde bulunan ülkeler

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 6 kişi hayatını kaybetti. 202 kişi yaralandı.

1 ULUSLARARASI ÖRGÜT, 6 ÜLKEDEN TEKLİF

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken NATO,Azerbaycan,Pakistan,Katar,İngiltere,İsrail,Yunanistan Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Başkan Erdoğan "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.