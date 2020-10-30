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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş İzmir depremi açıklaması

: “ ve çevre illerde meydana gelen üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin ‘tespit’ çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş İzmir depremi açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.

Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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