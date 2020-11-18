Yerli solunum cihazları hem hastalara hem de ekonomiye nefes verecek





"Uzaktan doktorlar cihaza müdahale edebilecek"

Cihazın teknik özelliklerini de anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Göksel Kütük, "Bu cihazın prematüre bir bebekten yetişkin bir insana kadar kullanım avantajı var. Yerli üretim olması, yazılımının kolay kullanılabilir olması büyük bir avantaj. Belki bizler uzaktan takip sistemlerine geçeceğiz yoğun bakımda. Belki evden ventilatör ayarlarına müdahale edebileceğiz. Diğer ventilatörlerde olmayan bazı modlar var. Biz olmadan bile hemşireler ilk müdahale olarak hastaya solunum cihazını bağlayacak ve cihaz hastanın durumuna göre ona en uygun olacak şekilde nefesi verecek. Bu özellik üst düzey çoğu ventilatörde yok. Ne mutlu ki bizim yerli üretimimizde bu var. Arkadaşlarımız ön yargılı davranmasınlar, müthiş bir cihazımız var" şeklinde konuştu.