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Fransızlara ait Carrefour'un Suudi Arabistan temsilciliğinden skandal paylaşım: Türk ürünlerini satmıyoruz!

İslam dünyası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un skandal açıklamaları nedeniyle ayağa kalkmıştı. Birçok ülkeden Macron’a tepki yağarken Suudi Arabistan’dan gelen destek dünyada şok etkisi yaratmıştı. Fransızlara ait Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi temin ederiz ki Türk ürünlerini satmıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Fransızlara ait Carrefour'un Suudi Arabistan temsilciliğinden skandal paylaşım: Türk ürünlerini satmıyoruz!

Suudi Arabistan'ın ve Fransızların Türk düşmanlığı devam ediyor.

Fransa'ya ait Carrefour, Suudi Arabistan temsilciğiline ait resmi Twitter hesabından Arap vatandaşlara Türk ürünlerini satmadıklarını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Carrefour Suudi Arabistan olarak, Türk markalarından hiçbir ürünü ithal etmediğimizi değerli müşterilerimize temin ederiz."

SUUDİ ARABİSTAN AMBARGO UYGULUYOR
Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almış ve marketlerinde Türk ürünlerini boykota gitmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN MACRON'A DESTEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan'da karşılık bulmuştu.

MÜSLÜMANLARA SES ÇIKARMA, YASALARA UY ÇAĞRISI
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron'un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC'ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırmıştı.

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