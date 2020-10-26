BAE'den İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek geldi
BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, İslam'a saldıran Macron'a tepki gösteren Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkıştı ve skandal bir açıklama yaptı. Abdulla, Başkan Erdoğan'a karşı İslam düşmanı Macron'un haklı olduğunu ifade etti.
Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.
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Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.
Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Başkan Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.
BAE'DEN MACRON'A DESTEK
BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, bu tartışmada haklı olan tarafın Macron olduğunu iddia etti. Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.