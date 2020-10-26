BAE'den İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek geldi

MACRON'UN TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.