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BAE'den İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek geldi

Bin Zayed'in danışmanı Prof. , 'a saldıran Macron'a tepki gösteren Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkıştı ve skandal bir açıklama yaptı. Abdulla, Başkan Erdoğan'a karşı İslam düşmanı Macron'un haklı olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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BAE'den İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek geldi

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi 'nun 'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

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Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Başkan Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

MACRON'UN TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Macron'un 'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak 'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.


BAE'DEN MACRON'A DESTEK

Bin Zayed'in danışmanı Prof. , bu tartışmada haklı olan tarafın Macron olduğunu iddia etti. Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

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