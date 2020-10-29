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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin devlet politikası haline getirdiği İslam düşmanlığına tepki, gün geçtikçe büyüyor. Fransız ürünlerine uygulanan boykot ve Charlie Hebdo karikatürlerine duyulan öfke patlaması dalga dalga yayılıyor, Fransa sokakları ise gece yarısı Türklerin sloganlarıyla inledi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:07
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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi
Fransa'da resmi binalara Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin yansıtılmasıyla patlayan boykot fırtınası, dünyanın dört bir yanını alt üst ediyor.
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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi
Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gösterici Fransa ve Macron'a öfke kustu, yere atılan Fransız bayrakları yırtılıp çiğnendi. Kalabalık 'Kahrolsun Fransa' sloganları attı.
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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi
İran'ın başkenti Tahran'daki protestocular ise Macron'u 'şeytan' şeklinde gösteren pankartlar taşıdı, Fransız liderin fotoğraflarını ateşe verdi.
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İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi
Pakistan'da Karaçi ve Peşaver'de düzenlenen gösterilerde de benzer görüntüler vardı, öfkeli protestocular Fransız bayrağını yaktı.