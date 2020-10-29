İslam düşmanı Macron'a öfke seli! Fransa sokakları inledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin devlet politikası haline getirdiği İslam düşmanlığına tepki, gün geçtikçe büyüyor. Fransız ürünlerine uygulanan boykot ve Charlie Hebdo karikatürlerine duyulan öfke patlaması dalga dalga yayılıyor, Fransa sokakları ise gece yarısı Türklerin sloganlarıyla inledi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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