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Sokağa çıkma yasağı açıklaması sonrası Fransa karıştı

Son dakika haberi... Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsün ikinci dalgası yine 'yı vurdu. Dün akşam 'da 1 Aralık'a kadar karantina ilan edildikten sonra bugün birçok marketin yeniden yağmalandığı görüldü. Fransa'da şu anda 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede, 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Sokağa çıkma yasağı açıklaması sonrası Fransa karıştı

'da koronavirüs kabusu yeniden başladı. Son günlerde vaka sayılarındaki rekorun kaydedildiği 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralık'a kadar uygulanacağını kaydetti.



'ndan halka seslenen Macron, Fransa'da koronavirüsün çok hızlı yayıldığını kaydettiklerini belirtti. Macron aynı zamanda bu hızın en kötü tahminlerde bile öngörülmediğini belirtti.

Macron'un açıklamaları sonrasında Fransa'da yine Mart ayında birinci dalga zamanında kaydedilen görüntülerin benzerleri ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etse de marketlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.



Hatta rafların da boşalttığı görülürken insanların yine temel besin maddelerine ve temizlik ürünlerine talebi olduğuna rastlandı.

Macron dün yaptığı ulusa seslenişte üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını belirtti. 15 günde bir tekrar değerlendirilerek yasaklar konusunda adım atılacak olsa da şimdilik bar, restoran ve mağazaların da kapalı olacağı duyuruldu.

Fransa'da şu anda 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede, 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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