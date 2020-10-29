Sokağa çıkma yasağı açıklaması sonrası Fransa karıştı





Hatta rafların da boşalttığı görülürken insanların yine temel besin maddelerine ve temizlik ürünlerine talebi olduğuna rastlandı.

Macron dün yaptığı ulusa seslenişte üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını belirtti. 15 günde bir tekrar değerlendirilerek yasaklar konusunda adım atılacak olsa da şimdilik bar, restoran ve mağazaların da kapalı olacağı duyuruldu.



Fransa'da şu anda 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede, 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.



