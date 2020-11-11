11 Kasım 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

Başkan , () üyelerini kabul etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.


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