Tediye ödemeleri için son dakika açıklaması! Taşeron ve kamu işçileri 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Son dakika... İlave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 yılına ilişkin ilk üç taksit tediye ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler yılın son taksit ödemelerine çevrildi. Tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemelerine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
Tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerine yönelik verilen tediye ödemeleri yılda 4 taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. Yılın ilk ödemeleri 31 Ocak, ikinci ödemeleri 22 Mayıs ve üçüncü ödemeleri ise 27 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler dördüncü tediye ödeme tarihine çevrildi. Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte tediye tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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