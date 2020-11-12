Tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerine yönelik verilen tediye ödemeleri yılda 4 taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. Yılın ilk ödemeleri 31 Ocak, ikinci ödemeleri 22 Mayıs ve üçüncü ödemeleri ise 27 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler dördüncü tediye ödeme tarihine çevrildi. Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte tediye tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.