Bakan Çavuşoğlu'ndan 3 dilde 'Charlie Hebdo' paylaşımı: Bir zamanlar Fransa

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Charlie Hebdo dergisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli kapağına ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Türk büyükelçinin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruyu ise "Türk büyükelçisinin çağrılmasına gerek yok. Biz zaten telefonla sürekli istişare içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" diye konuştu.

Bir zamanlar Fransa⬇️



Il était une fois la France ⬇️



Once upon a time France⬇️ pic.twitter.com/HWoldGuiOO — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2020







"BİR ZAMANLAR FRANSA" PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2006'daki "basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı üzerine" yaptığı bir açıklamayı "Bir zamanlar Fransa" notuyla paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.

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